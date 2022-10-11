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Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri havadan görüntülendi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağları’ndaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.
Genel 11.10.2022, 14:15
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağları’ndaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.
Kazdağları’ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege’yi Kazdağları’nın altında birbirine bağlayan tünel giriş ve çıkışları havadan görüntülendi.