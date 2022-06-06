Kazdağları’nda yangın uçakları göreve başladı

Kazdağları’nda yaz sezonu boyunca bölgede görev yapacak küçük tanker uçaklar Balıkesir Koca Seyit Havalimanına geldi.

Amerikan yapımı Air Tractor marka İspanyol kayıtlı uçaklar Kazdağları ve bölgedeki orman yangınlarına karşı görev yapacaklar. 31 Ekim tarihine kadar görev yapacak uçakların su tankı kapasiteleri ise 3 bin 104 kilogram. Yangın söndürme faaliyetleri dışında kritik dönemlerde bölgede keşif amaçlı olarak uçacak iki uçak üçer saat havada kalabiliyor. Beton pistler dışında gerekli durumlarda toprak pistlerden de operasyon yapabilen uçaklar güçlü turboprop motoru ile alçak irtifalarda ve zorlu arazi şartlarında zorlanmadan manevra yapabilecek kabiliyete sahip. Uçaklar Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü envanterinde görev yapacaklar.