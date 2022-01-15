Kazdağları’nda yaban hayatı unutulmadı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kaz Dağları’na yem bıraktı. Ekiplerin Kazdağları’nda karlı yollardaki zorlu yolculuğu drone kamerasına yansıdı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kaz Dağları’na yem bıraktı. Ekiplerin Kazdağları’nda karlı yollardaki zorlu yolculuğu drone kamerasına yansıdı.
Kaz Dağları Milli Parkı’nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yapıldı. Ekipler Kazdağları’nın karlı yollarında çoğu zaman yaban hayvanları için yemleri karlı dağ yollarında sırtlarında taşıdı.
Kaz Dağları Milli Parkı’nda Tozlu mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yarım tonu bulan yemlerin bırakılma yolculuğu drone kamerası ile havadan görüntülendi.
Balıkesir DKMP Şube Müdürlüğü ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ), zorlu çalışmaya katıldı.
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