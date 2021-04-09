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Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi

Kazdağları’na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı. Kazdağları’nın beyaz güzelliği havadan görüntülendi.

Genel 09.04.2021, 15:21
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Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi

Kazdağları’na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı. Kazdağları’nın beyaz güzelliği havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Kazdağları tekrar beyaza büründü. Kazdağları’nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreyi aştı. Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kazdağları’nın kar yağışı sonrasında beyaz güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları büyüledi. Balıkesir’in Havran ve Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında doğaseverler bölgeye büyük ilgi gösterdi.
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