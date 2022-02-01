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Kazdağları’nda Çanakkale Ayvacık-Küçükuyu Yolu T-2 Tüneli’nde ışık göründü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi’nde Kazdağları’ndan geçen T-2 tüneli ışık göründü. Tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İnşaatı hızla süren tüneller ile Kazdağları’ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek. Projede, 9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 çift tüp tünel bulunuyor. Bin 693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışık göründü.

Genel 01.02.2022, 15:03
Kazdağları’nda Çanakkale Ayvacık-Küçükuyu Yolu T-2 Tüneli’nde ışık göründü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi’nde Kazdağları’ndan geçen T-2 tüneli ışık göründü. Tören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İnşaatı hızla süren tüneller ile Kazdağları’ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek. Projede, 9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 çift tüp tünel bulunuyor. Bin 693 metrelik T-1 Tüneli’nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’nde ışık göründü.

T2 Işık Görme Töreninde ilk olarak Ak Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan konuştu. Herhangi bir tünel töreni için bir araya gelinmediğini vurgulayan Turan, "Bugün sadece Ayvacık’ı Küçükkuyu’ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara’yı Güney Marmara’ya, Ege’ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı’na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu’ya, Ayvacık’a, Assos’a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapıyoruz. Trafik güvenliğini, yakıt tasarrufunu eklediğimizde bölgeye nasıl muazzam bir katkı olduğunu hatırlatmak istedim" dedi.

Çanakkale’de tarihi bir gün daha yaşandığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Bugün burada yerin 240 metre altında ulaşım yatırımlarımız adına tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere, bölgeyi etkileyen, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu üzerindeki T-2 Tünelimizdeki kazı çalışmalarını tamamladık. Artık tünelimiz de ışığı görüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere, bölgemizdeki turizmin canlanmasıyla, ticaretin artmayla araç trafiği de arttı. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp; konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale’yi İzmir’e bağlayan kuzey-güney aksının, bölünmüş yol olarak tek bölümü konumundaki yaklaşık 10 km’lik Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onlarca keskin virajı barındıran ve toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan çift tüp iki adet tünel inşa ediyoruz” dedi.

Kazdağları’nda T-1 Tüneli’nde nihai beton kaplama seviyesinin geçildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “4 bin 17 metrelik T-2 Tünelimizde bugün ışığı görüyoruz. Tünelleri ve yolları barındıran bu proje, Çanakkale ve İzmir ulaşımının lojistik kara yolu alt yapısını da güçlendireceği için son derece önemli. Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyo-ekonomik gelişimine olumlu etki edecek. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Tünellerin hizmete açıldığında Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolu bölünmüş yol standardına kavuşacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Kazdağları’nda özellikle yazları yoğun trafik, kış aylarında da mevsim şartları nedeni ile yaşanan zorluklar ortadan kalkacak. Güzergahtaki trafik kalitesi ve emniyeti de önemli oranda artacak. Yol ve tünellerimizin tamamı hizmete açıldığında; mevcut yol 2,5 kilometre daha kısalarak, 9,5 kilometreye düşecek. Böylece; bir yılda ortalama olarak zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de; 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte, kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması” dedi.

Türkiye’nin her noktasında ulaşım, altyapı ve haberleşme adına sürekli hizmet esasına göre çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşımıza hizmet götürmeyenlerin, gözü işte, milletin derdinde olmayanın bu ülkeye hizmet edemeyeceğini zaten biliyorduk. Çok lafla çok iş olmuyor. Eski ve kötü alışkanlıklarını kenara bırakmalı; üstüne vazife olan işlerle meşgul olup vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalı. Konuşmakla hiç bir şey elde edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Biz muhalefet diye geçinen, ülkesine hiçbir hayrı olmayanların gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri hiç dikkate almadık. Devlet aklıyla Yolumuza devam ettik. Neticede ülkemize kazandırdığımız eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Biz hizmet aşkımızdan, millet aşkımızdan dönmeyiz. Kuru iftiralar, ayak oyunları bizi yıldıracak olsaydık bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapağız. Yolumuza da devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil “Bölünmüş yol uzunluğunu; 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise; 724 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplamalı yollarımız; 8 bin 600 kilometreden 29 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Tünel uzunluğumuzu; 50 kilometreden alıp, on iki kat artışla, 651 kilometreye ulaştırdık. Otoyollarımızı ise 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Planlı yaklaşımımızla bu rakamları Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde çok daha yukarılara çıkaracağız. Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim yatırımları için, 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya; refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale’miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak, yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki hükûmetlerimiz, tüm ülke sathında olduğu gibi, tarihi ve stratejik önemi olan Çanakkale’ye ayrı bir önem vermektedir” dedi.

Son yılların en yoğun kar yağışına karşı yolların kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde, 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet verdiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, “Ülke genelindeki yol durumu, sabit kameralarla ve karla mücadele araç içi kamera ve araç takip sistemleri ile anlık olarak izleniyor. Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku var. Biz tüm önlemleri aldık. Vazifemizin başındayız. Vatandaşlarımızdan da önce kendi, sonra da sevdiklerinin diğer sürücülerin sağlığı için hassasiyet bekliyoruz. Açık-kapalı yollar hakkında her zaman olduğu gibi KGM web sitesi, KGM sosyal medya hesapları ya da KGM telefon hatlarından bilgi alınabiliyor. Araçlarda kış lastiği, zincir, takoz, çekme halatı gibi araçlarda eksik varsa, yola çıkmadan tamamlanmasının hayati önem taşıdığı unutulmamalı” dedi.

Daha sonra programa katılanlar ile hatıra fotoğraflı çektiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tünelli birleştiren son bölümü ise iş makinesini kullanarak açtı ve tünelin iki ucu birleşti. Tünelin birleşmesi ile karşı tarafta işçiler ellerinde bayraklar ile tünelin öbür bölümüne geçerek Bakan Karaismailoğlu’na bayrak takdim ettiler. Daha sonra T2 Tünelinin birleşim noktasında hatıra fotoğraf çekildi.

Kazdağları’ndaki T2 Tüneli Işık Görme programına, AK Parti Grup Başkan Vekili ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, belediye başkanları, muhtarlar, partililer ve şantiye çalışanları katıldı.

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