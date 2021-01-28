Kazdağları tekrar beyaz gelinliğini giydi

Kazdağları yılın ikinci kar yağışının ardından seyri doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın beyaz örtüsü havadan böyle görüntülendi.

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ve Biga ilçeleri arasında kalan Kazdağları endemik türleri, yeşili ve su kaynakları ile dikkatleri çekerken kış aylarında da beyaz örtüsü karlar altında bir başka güzel oluyor. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen kayın, çam ve meşe ormanları seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kazdağları’nın bu eşsiz güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları’nın beyaz örtüsü altındaki güzellikleri bir kez daha gözler önüne serildi.