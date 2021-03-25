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Kazdağları kar manzaraları ile ilgi çekiyor

Kazdağları’nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Kazdağları’nın eşsiz kar güzellikleri drone ile görüntülendi.

Genel 25.03.2021, 13:25
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Kazdağları kar manzaraları ile ilgi çekiyor

Kazdağları’nda gece saatlerinde itibaren etkisini artıran kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Kazdağları’nın eşsiz kar güzellikleri drone ile görüntülendi.

Endemik türleri ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Kazdağları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kısa sürede kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsüne kavuştu. Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kazdağları’nın kar altındaki güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışı bölgede 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar sebebiyle bölgede Karayolları, orman ve Edremit Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
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