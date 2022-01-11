Kazakistan’daki uçuş ekipleri ve yolcular tahliye seferiyle Türkiye’ye getirildi

Kazakistan’da yaşanan protestolar birlikte uçuşların durması nedeniyle aralarında THY ekiplerinin de bulunduğu havacılık personelleri ve yolcular tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi.

Geçtiğimiz hafta Kazakistan’da başlayan protestolar nedeniyle ülkedeki uçuşlar askıya alınmış, seferlerin durması nedeniyle aralarında THY personellerinin de bulunduğu havacılık çalışanları ve bu ülkede kalan yolcular, Türkiye’ye dönememişti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından mahsur kalan 30’u THY olmak üzere 64 havacılık personeli ve yurda dönmek isteyen 103 yolcuyla birlikte toplam 167 kişi Türkiye’ye getirildi.