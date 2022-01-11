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Kazakistan’daki uçuş ekipleri ve yolcular tahliye seferiyle Türkiye’ye getirildi

Kazakistan’daki protestolar birlikte uçuşların durması nedeniyle aralarında THY ekiplerinin de bulunduğu havacılık personelleri ve yolcular tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi.

Genel 11.01.2022, 19:10
Kazakistan’daki uçuş ekipleri ve yolcular tahliye seferiyle Türkiye’ye getirildi

Kazakistan’daki protestolar birlikte uçuşların durması nedeniyle aralarında THY ekiplerinin de bulunduğu havacılık personelleri ve yolcular tahliye seferiyle İstanbul’a getirildi.

Geçtiğimiz hafta Kazakistan’da başlayan protestolar nedeniyle ülkedeki uçuşlar askıya alınmış, seferlerin durması nedeniyle aralarında THY personellerinin de bulunduğu havacılık çalışanları ve bu ülkede kalan yolcular, Türkiye’ye dönememişti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından mahsur kalan 30’u THY olmak üzere 64 havacılık personeli ve yurda dönmek isteyen 103 yolcuyla birlikte toplam 167 kişi Türkiye’ye getirildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı operasyonu yerinde takip etti

Tahliye seferi için dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan THY’nin TK6902 sefer sayılı tahliye uçağı, sabah saat 06.00’da Almatı Havalimanı’na ulaştı. Yolcuları alan uçak daha sonra yeniden havalanarak saat 16.20’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da tahliye seferi ile birlikte Kazakistan’a giderek operasyonu yerinde takip etti. Aycı, daha sonra ekip ve yolculara eşlik ederek yurda döndü. Boeing 777-300ER tipi uçakla gerçekleştirilen tahliye seferinde THY, ACT ve MNG Havayolları uçuş ekipleri, Azerbaycan merkezli özel kargo havayolu şirketi Silk Way Airlines çalışanları ile Türk vatandaşları da yer aldı.

“Oraya ilk ilk giden sivil havayolu uçağı bizim uçağımız oldu”

İnişin akabinde yolcular terminalden çıkarken, personeller ise ekip terminalinden yurda giriş yaptı. THY’nin ekip terminalinde düzenlenen karşılama töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ekiplerin güvenlik durumunun sürekli kontrol edildiğini belirterek, “Aldığımız bilgilerde onların güvenliği konusunda devamlı takipte bulunduk. Ne zaman izin alıp uçacağımız konusunda da takipte bulunduk. Oraya ilk giden sivil havayolu uçağı bizim Türk Hava Yolları olarak bizim uçağımız oldu. Ruslar askeri uçaklarla tahliyelere başladılar ama biz kendi vatandaşlarımızı kendi ve ekiplerimizin yanı sıra yine Türk sivil havacılığının önemli şirketlerinin de ekiplerini tahliye etmiş bulunuyoruz. 167 yolcumuzla kalkıp buraya döndük” açıklamasında bulundu.

“THY ailemiz de geride hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir”

Kazakistan’da hayatta normale dönmeye başladı diyerek konuşmasını sürdüren Aycı, “Bizim açımızdan bu süreç kazasız belasız tamamlanması ve emniyet içerisinde sağ salim onların memlekete, ailelerine kavuşturulması bizim için çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti büyük, güçlü bir devlettir. Kazakistan da güçlü kardeş ve dost bir devlettir. İki kardeş ve dost ülkenin bu anlamıyla herhangi bir sıkıntıya uğramaksızın birbirleriyle yaptıkları diyalog sonucunda bu tahliyelerin başlaması ve şu anda Kazakistan’da hayat da normale dönmeye başladı. Havalimanları da normale dönmeye başladı. Yarın ilk uçuşumuzu Nur Sultan’a yapacağız. Aynı şekilde yine uçuşlarımızı Almatı’ya da başlatacağız. Bu süreçte günlerdir yoğun çaba harcıyorduk ve ekiplerimiz için endişe içindeydik. Ekiplerimizin de bu süreçte gösterdikleri sabır, metanet, vakur duruşlarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımı da kutluyorum. Türk Hava Yolları ailemiz de geride hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir” diye konuştu.

“En zor şartlar altında bu olaylar sürerken bizim uçaklarımıza izinleri alabildik”

Kazakistan Almatı Havalimanı işletmesi de yapan TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener ise, “Herkese geçmiş olsun diyorum. Gerçekten zor bir operasyondu. Ben Türk hükümetine, THY’ye teşekkür ederken Kazak otoritelerine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en zor şartlar altında bu olaylar sürerken bizim uçaklarımıza izinleri alabildik. Hiçbir desteği esirgemediler” ifadelerine yer verdi.

“Oraya gittiğimizde böyle bir operasyon olmasını beklemiyorduk”

Tahliye seferiyle dönen THY pilotlarından Bahadır Arslan Kazakistan’daki olaylar sırasında yaşadıklarını basın mensuplarına anlatarak, “Çok enteresan bir deneyimdi. Oraya gittiğimizde böyle bir operasyon olmasını beklemiyorduk. Bir anda yaşanan olaylar birbirinden farklı bir hale geldi. İletişimin kesilmesi en büyük problemdi. Çok şükür güvendeydik. Ailelerimize haber verebildiğimiz ürece mutluyduk. Şirketimiz elinden geldiğince bizlerle iletişim kurup ilgilendi. Bugün buradayız herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Kazakistan’dan gelen kızı THY pilotlarından İrem Poyraz’ı karşılamaya gelen anne Reyhan Poyraz ise, “Kızım pilotlardan biri, geçen hafta Pazar günü uçuşa gitti. Bu olaylar patlak verince de otelde mahsur kaldılar. Biz de kaygılandık. Kızımla irtibata geçtik. Ara ara dışarıda silah seslerinin olduğunu söyledi ama otelde güvende olduklarını, THY’nin her türlü imkanı sağladığını söyledi. Daha çok kızım bana moral verdi” diye konuştu.

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