banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!

Kazakistan’daki protestoların arkasındaki gizli güç: Rusya

Kazakistan’da doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 zamlanması sonrası başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul ederken, ülke çapındaki protestolar devam ediyor.

Genel 05.01.2022, 14:39 05.01.2022, 14:52
Kazakistan’daki protestoların arkasındaki gizli güç: Rusya

Kazakistan’da doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 zamlanması sonrası başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul ederken, ülke çapındaki protestolar devam ediyor.

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Kazakistan’daki protestoların sadece fiyatlardaki artıştan olmadığını belirtti. Protestoların nedeninin doğalgaz fiyatlarındaki artış olsaydı, hükümetin indirime gitmesi durumunda protestoların bitmesi gerektiğini ancak halkın eylemlerinin devam ettiğini ifade eden Rzayev, "Protestoların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış oldu. Ancak protestoların tek nedeni bu değil. Kazakistan’daki protestolar sadece ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda Kremlin’deki bir anarşi ve kaos senaryosu gibi. Mesele şu ki, son günlerde resmi televizyon kanallarında konuşan birçok Rus milletvekili, Kazakistan’ın tarihsel olarak bir devlet olarak var olmadığını ve mevcut Kazak topraklarının bir zamanlar onlara Kremlin tarafından verildiğini sık sık vurguladı. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ’Kazakistan hiçbir zaman ülke olmadı’ sözlerinin tekrarıdır" dedi.

Rusya’da hedef Kazakistan üzerinden Çin’i engellemek

Kazakistan’da yaşananların Putin’in mesajı olarak görülebileceğini aktaran Rzayev, "Rusya’nın şu anda Kazakistan’ı istikrarsızlaştırmasının birkaç nedeni var. Birincisi, Kazakistan son yıllarda dış politikasında Kremlin’i memnun etmeyecek adımlar atmaya devam ediyor. Ülkenin Latin alfabesine geçişi, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) kalan şehir adlarının ulusal adlarla değiştirilmesi, Kazak dilinin ön plana çıkması ve Rus dilinin baskı altına alınması ve benzeri. Kararlar Kremlin’in dikkatinden kaçmadı. Nursultan Nazarbayev’in Kremlin’in doğu Ukrayna ve Kafkasya müdahalesini kullanarak Rusya’nın ülkedeki etkisini azaltmaya çalıştığı açık. Kremlin’in Kazakistan’daki etkisinin azalmasından endişe duyduğunu ve mevcut protestoların arka planına karşı Nursultan Nazarbayev’e net bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum. İkincisi, Kazakistan dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Aynı zamanda Kazakistan dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biridir. Ancak şu anda ülkenin en büyük sorunu küçük nüfusu. 18 milyonluk nüfusun bir kısmı Rus. Bağımsızlığın ilk yıllarında ülke nüfusunun yüzde 37’si Rus kökenliydi. Artık bu oran değişmiş olsa da ülkede bu kadar çok Rus vatandaşının bulunması Ukrayna senaryosunun Kazakistan’da tekrarlanma ihtimalini artırıyor. Üçüncüsü, Kazakistan şu anda Çin’in ’tek kuşak, tek yol’ projesinde kilit ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Çin’den gelen ticaret yolu Kazakistan üzerinden Azerbaycan’a, Zengezur Koridoru’ndan Ermenistan’a ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak. Rusya, Kazakistan’ın kendisine bağımlı olmasını ve Çin’in ’tek kuşak, tek yol’ projesinde kilit rol oynamasını istemiyor. Moskova, hattın Kazakistan üzerinden kendi topraklarından veya daha doğrusu Orlenburg, Çelyabinsk ve Omsk gibi şehirlerden geçmesini istiyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8