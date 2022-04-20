Kazakistan’da bir caddeye Adnan Menderes’in ismi verildi

Kazakistan’ın Almatı kentinde ismi bulunmayan bir caddeye Adnan Menderes ismi verildi.

Kazakistan’ın Almatı kentindeki bir caddeye Demokrat Parti Başkanı ve eski Başbakan Adnan Menderes’in ismi verildi. Almatı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte ismi olmayan 10 caddeye aralarında Adnan Menderes’in de bulunduğu, Kazak güreşçi Jaksılık Üşkempirov, Sovyet bilim adamı ve yazar Lev Gumilev, Kazak besteci Karşıga Ahmediyarov ve birçok tanınmış kişinin isminin verildiği belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Menderes’in geçen yüzyılın ortalarında büyük zorluklarla Anadolu’ya gelen binlerce Kazak aileyi kardeş gibi karşıladığına vurgu yapmıştı.