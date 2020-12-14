Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Sakarya’da ‘dur’ ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalıştığı esnada kaza yaparak şehit olan polis memurunun eşine, şehidin mesai arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Dur’ ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. Sokak’ta manevra yapan dolmuşla çarpışmıştı. Kazada Yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin mesai arkadaşları, eşleriyle birlikte şehit eşi Büşra Tekcan’a sürpriz doğum günü pastası ve çiçek alarak doğum gününü kutladılar. Pastanın üzerinde yazan ‘Biricik emanetimiz doğum günün kutlu olsun’ yazısını okuyan Tekcan gözyaşlarına hakim olamazken, polis memurlarının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı.