Kazada iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Hançerli İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçti

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçti. Başkan Hançerli, "İlk defa iki kıta arasını yüzerek geçiyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor" dedi.

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında 2 bin 500 yarışmacı Asya’dan Avrupa’ya kulaç attı. Geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Boğazı yüzerek geçen isimlerden oldu.

"Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor"

O anları anlatan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Mutluluğunu, heyecanını coşkusunu yaşıyorum. Birçok kez araçlar hatta yürüyerek ama ilk defa iki kıta arasını yüzerek geçiyorum. Elbette zorluydu ama başardım. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Boğaz yüzücülerindi, bizimdi. Çok çalıştık, akıntılara baktık beklediğimizden daha iyi bir performansla bitirdik” dedi.