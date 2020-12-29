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Kazada hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer’in cenazesi, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.
Genel 29.12.2020, 16:28
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer’in cenazesi, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.
Beşatlı köyü yakınlarında tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada hayatını kaybeden Teğmen Ahmet Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.
Törene, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.Cenaze namazının ardından şehit Yıldırımer’in naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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