Kazada hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda arızalanan tırından inerek, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybeden sürücü İbrahim Akgün, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Akgün (45) idaresindeki 41 AHS 423 plakalı demir profil yüklü tır, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü İbrahim Akgün, tırı emniyet şeridine çekerek aracından indi. Bunun üzerine arkadan gelen G.Ş. yönetimindeki 41 ADV 219 plakalı tırın dorsesi, yol üzerinde yaya olarak bulunan Akgün’e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Akgün’ün cenazesi daha sonra memleketi Karabük’e getirildi.

Öğle namazına müteakip Ulu camii’de kılınan cenaze namazına AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, bir önceki dönem İl Başkanı Ömer Ayar, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum ve daire müdürlerinin yansı sıra Akgün ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Akgün hamzalar köyü mezarlığına defnedildi.