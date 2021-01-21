Kütahya’da bir çiftlik sahibinin beslediği kaz ve ördeklerin gülümseten ’kar sevinci’ kameraya yansıdı.

Kütahya Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu’nun Kunduören mevkiindeki çiftliğinde beslediği ördek ve kazlar, kümesten çıkarak kendilerini karın üzerine bırakıyor.

Kaz ve ördeklerin kar sevincini sosyal medyadan paylaştığını ve izlenme rekoru kırdığını kaydeden Babanoğlu, "Uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına insanlar gibi hayvanlar da çok sevindi. Çiftliğimde beslediğimiz kaz ve ördeklerin kar sevinci ilginç bir görüntü oluşturdu. O anları cep telefonumla kaydettim ve sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu görüntüler izlenme rekoru kırdı" diye konuştu.