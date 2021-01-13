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Kayseri’ye yılın ilk karı düştü
Kayseri’ye gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Genel 13.01.2021, 20:51
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Kayseri’ye gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Kentte dün akşam saatlerinden başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken ana caddelerde ise yoğunluk yaşandı.
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