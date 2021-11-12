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Kayserililer 'iki teker'le karbon salınımını azaltıp sağlığa pedal çeviriyor

Kayseri'de karbonsuz ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılmasını ve şehir içi ulaşıma entegre edilmesini amaçlayan "KayBis Projesi" kapsamında 60 bin kişi bisiklete bindi.

Genel 12.11.2021, 13:43
Kayserililer 'iki teker'le karbon salınımını azaltıp sağlığa pedal çeviriyor

KAYSERİ(AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğini azaltarak insanların spor yapmalarına ve sağlıklı kalmalarına da imkan sağlayan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) Projesi ile kentte 60 bin kullanıcı sayısına ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma kullanımını artırmak, toplu taşıma hatlarına erişimi kolaylaştırmak, kent içi ulaşımın kalitesini yükseltmek ve bütünleşik toplu taşıma sistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen KayBis, aradan geçen 11 yılda örnek proje haline geldi.

Kısa ve orta mesafeli yolculukların gerçekleştirilmesi sağlandığı sistemle bisikletler, kent içindeki yolcu çekim noktaları dikkate alınarak konumlandırılıyor.

Toplam 600 bisikletle hizmet veren sistem, 51 istasyonla yıllar içinde binlerce kişiye ulaşırken, kullanıcılarına da sağlıklı bir yaşam sunuyor.

Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonraki ilk yarım saat gitmek istedikleri yere bisikletlerle ücretsiz ulaşabiliyor.

1100 ton karbon salınımı bisikletle azaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, AA muhabirine, Kayseri'nin bisiklet paylaşım sistemini 2010 yılından beri kullandığını söyledi.

Gündoğdu, belediye olarak yakıt tasarrufu sağlayan, egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaşması için çalıştıklarını anlattı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin kentin farklı noktalarına konumlandırılan bisikletleri kullandığına dikkati çeken Gündoğdu, "Şu anda 600 bisikletle yaklaşık 61 bin kullanıcımız var. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Gündoğdu, Kayseri'yi bisiklet dostu şehir yapmak istediklerini, gerçekleştirilen çalışmalarla insan sağlığına ve çevreye önemli katkı sağladıklarını vurguladı.

Bisiklet kullanımının iklim değişikliğine etkisini anlatan Gündoğdu, "Bisiklet kullanımının çevreye önemli katkısı var. Bunlardan biri karbon azaltımı diyebiliriz. Pandemi biraz daha yanıltıcı olabilir, 2019 yılında 1100 ton karbon salınımını bisiklet kullanımıyla beraber azalttığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, ücretsiz aktarma uygulaması, araç kullanım sayısının azaltılması ve kilometre başına taşınan yolcu sayısında azalmayla karbon azaltımına katkı sağladıklarını kaydetti.

Furkan Yıldırım da sıklıkla tercih ettiği bisikletin insan sağlığı için önemine değinerek, "Çevre kirliliğini önlemek için bisiklet önemli. Araçlardan çıkan kötü gazlar bisikletlerde yok. Sağlıklı yaşam için bisiklet tercihim. Tabii soğuk havalarda fazla binemiyoruz. Sağlıklı bir yaşam, ekonomi için bisiklete biniyorum. Hem kendi sağlığım hem de çevreye zararı olmadığı için bisikletin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Keşke her ilde bisiklet uygulaması olsa"

Mehmet Necati Devir ise bisiklet kullanmanın birden çok faydası olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:

"İnanın çevre kirliliğini de tamamen önlüyor. İnanın Kayseri'nin güzel havasını bile bu bisikletlere borçluyuz diye düşünüyorum. Bu bisikletler saatlik ücret yazıyor. Ben günlük bunu kullanıyorum. Bazen gideceğim yerlere yarım saatte, bir saatte gidiyorum ama istediğim yere ulaşıyorum. Her noktaya da koymuşlar ve biz de bunları takip ediyoruz. Çok memnunuz. Belediyemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin her tarafında bu bisikletler var. Keşke her ilde bisiklet uygulaması olsa, çok iyi olur."

Uğur Akgüneş de toplum için bisiklete binmenin önemli olduğunu ifade ederek, "Aslında araçların egzozlarından çıkan zehri de biz çekiyoruz. Bisikletin en büyük faydası sağlık. Bütün vatandaşlarımızı bisiklete binmeye davet ediyorum. Aracım da var ama bisikleti daha çok tercih ediyorum." sözlerine yer verdi.

#türkiye
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