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Kayseri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı pankart

Toplu açılış töreni için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşacağı Cumhuriyet Meydanı’na ’7 düvel 7’li masa sana vız gelir büyük usta’ yazılı dev bir pankart asıldı.

Genel 23.07.2022, 20:25
Kayseri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı pankart

Toplu açılış töreni için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşacağı Cumhuriyet Meydanı’na ’7 düvel 7’li masa sana vız gelir büyük usta’ yazılı dev bir pankart asıldı.

Toplu açılış törenleri için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendi. Toplu açılış ve temel atma töreninde sevgi seliyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir pankart dikkatini çekti. Erdoğan, pankartla ilgili, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. 7 düvel 7’li masa sana vız gelir büyük usta, demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" dedi.

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