Kayseri’deki 4.6’lık deprem panik oluşturdu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem panik oluşturdu. İlçede incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Olumsuz bir durum yok” dedi.

Sarıoğlan ilçesinde gece 03.02’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Depremde can kaybı yaşanmazken, bazı yerlerde ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sabah saatlerinde ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada esnafları ziyaret eden Günaydın ve Büyükkılıç, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın, “Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Depremin meydana geldiği andan itibaren gerek AFAD ekiplerimiz, gerek jandarmamız, emniyetimiz ve belediye ekiplerimizin tamamı sahadaydı. Vatandaşlarımızın şuana kadar ilgili kurumlara ilettiği olumsuz bir durum yok. Jandarmamız köylerimizde muhtarlarımız ile temas halinde. Muhtarlarımızın bizlere ilettiği herhangi bir olumsuz durum yok. Havanın aydınlanmasıyla tekrar ekiplerimiz sahada. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdide esnafımızı ziyaret edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Şuana kadar herhangi bir hasar tespiti olmadı. Arkadaşlarımız sahadalar. Olduğu zaman gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Sarıoğlan’ımıza, Akkışla’mıza ve Gemerek’e geçmiş olsun. Biz birbirimizden ayrılmaz parçalarız. Bu bölgede 4.6 büyüklüğünde olan bir deprem söz konusu. Ekiplerimiz burada çalışma halindeler. Şuana kadar tespit edilen bir hasar söz konusu değil. Çok şükür can kaybı söz konusu değil. Bunlar bizim için sevindirici. Uyarıcı mantık içerisinde değerlendirip bundan sonra daha dikkatli davranma, alınması gereken önlemler varsa onları bir daha gözden geçirme yönünde gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.