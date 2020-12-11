Kayseri’de yağmur duasında duygusal anlar yaşandı

Kayseri’de cuma namazında okunan yağmur duasında duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "81 ilde yağmur duası okunacak" açıklamasının ardından Kayseri’de de dua okundu. Tarihi Hunat Camii’nde cuma namazında okunan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in okuduğu duaya vatandaşlar ’amin’ dedi. Bazı vatandaşlar dua okunduğu sırada gözyaşı döktü.