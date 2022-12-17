Kayseri’de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor

Kayseri Valiliği ve Yeşilay Genel Sekreterliği arasında yapılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi protokol töreninde açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede operasyonların durmadığını söyleyerek, “Sonu ne olursa olsun, bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız” dedi.

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen protokole AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri katıldı.

“Sonu ne olursa olsun, uyuşturucu sattırmayacağız”

Kayseri’de uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini ve sonu ne olursa olsun uyuşturucu sattırmayacaklarını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün bizim için mutlu, onurlu, gururlu ve yeni bir başlangıç yaptığımız bir gün. Burada sokaklarda dolaştığımızda ve bizden istedikleri şehir ne diye beklediğimizde ki sayın bakanımızla istişare ettiğimizde şehirde hırsızlık ve uyuşturucuyla ilgili vatandaşların bizden ciddi bir beklentisi olduğunu gördük. Bu manada oluşturulan Güven Timleri ve şehrin her yerindeki narkotik çalışmalarımızla vatandaşlarımıza bir söz verdik. Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve personellerinden alınacak olan güçle “Biz Kayseri’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” dedik. “Kayseri’de alçaklara gençlerimizi zehirleme fırsatı vermeyeceğiz” dedik. Kesinlikle uyuşturucu sattırmayacağız diyerek kendimizi de bağladık ve bu şekilde kendimize gece gündüz çalışmak zorunda olduğumuzu ifade ettik. O günden sonra operasyonlarımız hiç durmadı. Emniyet müdürümüz daha dün bile 16 kişiyi gözaltına aldı. Şu anda cezaevleri de emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının yakaladığı torbacılarla dolu. Sonuna kadar takip ettik. Sonu ne olursa olsun bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Sürekli ama sürekli operasyon yapacağız ve bu manada hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe belediye başkanlarımızla ciddi bir destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Çiçek’ten Gazeteci Osman Çiftci’ye teşekkür

Vali Çiçek, rehabilitasyon merkezi yapımı için kent protokolüne her seferinde hatırlatma yapan ve yapım sözü alan Gazeteci Osman Çiftci’ye teşekkür ederek, “Kentte bu ateşi ilk yakanı ve biz de farkındalığı oluşturan kişiyi söylemezsem haksızlık olur. Ben Osman Çiftci’ye teşekkür ediyorum. Sürekli hepimize söyledi ve her televizyon programında da bu sözü bizden aldı. Şu da bir gerçek, Osman Çiftçi dedi ki “Haseki bakanımızın içinde olduğu işlerin burada nasıl çözüldüğünü, nasıl olduğunu biliyoruz”. O yüzden Haseki bakanımız olmasaydı bu iş olmazdı. Biz birçok hayır işinden destek alabiliriz, şehrin birçok yerinde imzaları var sayın bakanımızın ama bu çok başka bir şey. Yurtdışı kaynaklı ülkemize ciddi bir saldırı olduğu malum. Bunun polisiye tedbirlerini sonuna kadar alıyoruz ama sadece bu tedbirlerin yetmeyeceği, bizim daha neler yapabileceğimizle ilgili yapılan çalışmaları arz ettik. Siz de bu işi yapalım dediniz. Yaptığımız bütün istişareler sonucunda da Mehmet Çiftçi isminde mutabık kaldık. Burada sadece uyuşturucu satanları değil, kullananları da kurtarmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Valimiz bütün meselelere vakıf olduğu gibi, nasıl çözeriz diye de bir çaba içerisinde. Önemli olan da bu arkadaşlar. Bu şehir çok belediye başkanları, valiler gördü. Nerede risk varsa, sıkıntı varsa Allah şahidimdir ki toplum faydasına yapmalıyım diye o işin içerisine girdim. Üstüme lazım olmayan çok iş yaptım ama yine toplum için yaptım. Sayın valimde de o meşrep var. O yüzden gerçekten Kayseri’de çok şanslıyız, kendisine de teşekkür ediyorum. Biz İstanbul’da buranın yapımında destek olmaları için birkaç arkadaştan söz aldık. Burada da birkaç kişiden söz aldık. İnşallah bunu en kısa sürede tamamlarız. Projesini zaten Yeşilay verecek, onu da kısa sürede bitiririz diye umuyorum” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’na açılış sözü

Özhaseki, merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacaklarını söyleyerek, “Özet olarak, inşallah kısa bir sürede tamamlarız. 1 yavrumuzu kurtarsak dünyaya değer ama biz binlerce insanı kurtaracağımıza inanıyoruz. O yavrularımız da inşallah gelecekte bizim yüz akımız olurlar. Bu vatana, millete hizmet ederler diyorum. Merkezimizi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda inşallah açmış olalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni yapıldı.