Kayseri’de ulusal öneme sahip sulak alanlar

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Harun Dindar; şehrin ulusal öneme sahip sulak alan konusunda zengin olduğunu belirterek, vatandaşları doğaya karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Harun Dindar; Kayseri’nin bulunduğu konum itibariyle önemli bir yere sahip olduğunu, kentte görülen 3 ana iklimin bitki ve hayvan çeşitliliğine yansıdığını söyledi. Milli parklar ve sulak alanlar hakkında bilgiler veren Dindar; "Müdürlük olarak Kayseri içerisinde Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlemlerimiz yürümekte, Tayvanları Koruma Kanunu yine sorumluluk alanımızda. Bunun yanı sıra Çevre Kanunu Sulak Alanlar Yönetmeliği çerçevesinde özellikle yaptığımız işlemler var. Yine kurumumuzun adından da anlaşılacağı üzere Milli Parklar Kanunu çerçevesinde çalışmalarımız mevcut. Kayseri ilimiz geniş bir yüzölçümüne sahip. Aynı zamanda bulunduğu konum itibariyle de önemli konuma sahip bir ilimiz. 3 tane ana büyük iklimin merkezi sayılabilecek bir yerde. Akdeniz iklimini de Sibirya iklimini de, İran-Turan dediğimiz iklimi de yansıtıyor. Dolayısıyla bu iklimlerin çakıştığı noktada bulunması dolayısıyla da bunlar bitki ve hayvan çeşitliliğine yansıyor. Bu yansımanın sonucunda da başka illere kıyasla korunan alanlarımızın sayısında artış oluyor. Bildiğiniz gibi ilimiz sınırları içerisinde Aladağlar Milli Parkı ve Sultan Sazlığı Milli Parkımız var. Bunun yanı sıra Derebağ Şelalesi Tabiat Parkımız var. Sulak alan yönünden de fakir bir il sayılmayız. Hürmetçi Sazlığımız var, Tuzla Palas Sulak Alanımız var. Bunlar, ulusal öneme haiz sulak alanlarımız. Birçok kuş türünü bünyesinde barındırıyor" dedi.

"Hürmetçi Sazlığı’nda birçok kuş türü görme şansına sahibiz"

Hürmetçi Sazlığı’nın kent merkezine yakın olmasıyla birlikte zengin bir kuş türü popülasyonuna sahip olduğunu aktaran Dindar; "Hürmetçi ve Tuzla Palas Sulak Alanımızda her sene olduğu gibi bu yıl da kış ortası kuş sayımlarını gerçekleştirdik. Özellikle Hürmetçi’den bahsetmek istiyorum. Şehre bu kadar yakınlığıyla beraber zengin bir kuş türü popülasyonuna sahip. Sultan Sazlığı’nda çıplak gözle göremediğimiz birçok kuş türünü Hürmetçi’de görme şansına sahibiz. Sultan Sazlığı’nda flamingoları görmek için epey bir yol katetmek gerekiyor ama Hürmetçi’ye gittiğimiz zaman bunları çok rahat görebilmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan doğaya karşı duyarlı olmalarını da isteyen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Harun Dindar; "Doğa koruma konusu tüm dünyada önem arz eden bir konu. Özellikle küresel ısınmanın getirdiği bir takım sonuçlar var. Dolayısıyla bu doğayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan emanet aldık. Bu bilinçle vatandaşlarımızın doğaya karşı duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.