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Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk

Kayseri’de, bu akşam başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Genel 29.04.2021, 14:21
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Kayseri’de tam kapanma öncesi yoğunluk

Kayseri’de, bu akşam başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Bu akşam 19.00 itibariyle başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesinde Kayseri’de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kent merkezinde alışveriş için yoğunluk oluştururken, kalabalık da havadan görüntülendi.

Tam kapanmanın vatandaşları sıkacağını söyleyen Kadir Ceyhan, “Tam kapanma tabi ki bizleri sıkacak. Bugün kapanmanın son günü. Son alıverişlerimizi yapmak için çarşıya çıktık. Bu tam kapanmayı kimse istemiyor ama mecburuz. Korona virüsün bitmesine dair hepimiz el ele verip, bunun karşısına geçebiliriz. Yasaklara uymalıyız” dedi.

Ali Yalçın ise “Vatandaşların hazırlanması da biraz garip, şeker alıyorlar, elbise alıyorlar. Dışarı çıkamayacaksınız ki bir odadan başka bir odaya gideceksin. Elbiseye gerek olmadığını düşünüyorum. Bayramlaşma olmayacak kimse kimseye gitmeyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dişimizi sıkmamız gerekiyor. Daha sonra bitsin hepten rahatlayalım” şeklinde konuştu.
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