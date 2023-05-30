Kayseri’de ’şampiyonluk’ coşkusu

Galatasaray’ın ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesi Kayseri’de coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğü ile beraber Kayseri’de de Galatasaray taraftarları kendini sokağa attı. Binlerce vatandaş araçları ile konvoy oluştururken, meşaleler yaktı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, halay çekerek, oyun havası oynayarak şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray marşlarını söyleyen coşkulu taraftarlar, gönüllerince eğlendi.