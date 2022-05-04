Kayseri’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri’de öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok yerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı caddeler oluşan göletler nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yürüme kabiliyetini kaybeden araçlar ise ekiplerce mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Polis ekipleri de sürücüleri olumsuzluk yaşanmaması için megafonla uyardı.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle uyarılırken yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.