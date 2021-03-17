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Kayseri’de pandemi servisine başvuran hasta sayısında yüzde 80 artış

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri’de, hastanelerdeki pandemi servisine gelen hasta sayısında yüzde 80’in üzerinde artış olduğunu söyledi.

Genel 17.03.2021, 14:04
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Kayseri’de pandemi servisine başvuran hasta sayısında yüzde 80 artış

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri’de, hastanelerdeki pandemi servisine gelen hasta sayısında yüzde 80’in üzerinde artış olduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dinamik denetleme modeli kapsamında kent merkezinde korona virüs denetimi yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Günaydın ve Büyükkılıç, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

İnceleme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’nin vaka artışının olduğu 10 il arasında yer aldığını söyleyerek, "Bütün Kayserili hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Son bir haftalık rakamlar açıklandığı zaman maalesef ilimiz en çok vaka artışının olduğu 10 vilayet arasında. Bunun nedenlerini söyleyecek olursak, nedenlerin başında tedbirlerden uzaklaşmamız geliyor. Rehavete kapılmamız geliyor. Bir takım kısıtlamaların kaldırılmasıyla ortaya çıkan sokak hareketliliğinin çok fazla olduğunu, virüsün dolaşım hızının özellikle son bir haftada ilimizde yukarlara çıktığını maalesef üzülerek izliyoruz. Daha önce Kayseri olarak böyle bir durumla karşılaşmıştık. Yine hep beraber ele ele vererek, birbirimize destek olarak bu sorunun üstesinden gelmiştik. Yine hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz. Rakamlara baktığımız zaman her zamankinden daha fazla gayret ve hassasiyet göstermemiz gerektiğini görüyoruz. Son zamanlarda hastanelerimizdeki pandemi servisine gelen hasta sayısında yüzde 80’in üzerinde artış var. Bu çok büyük bir rakam. Bunun mutlaka ve mutlaka aşağı çekilmesi lazım. Daha önceki süreçte de ‘gerekmedikçe dışarı çıkmayalım Kayseri’ diyerek dönüş yaşamıştık. Şimdi yine aynı hassasiyetle olayın üzerine düşmemiz gereken bir dönemi yaşıyoruz. Biz bir takım kısıtlamaları kaldırdık, vatandaşlarımızın, esnaflarımızın hayatlarını bu şekilde devam ettirmelerini arzu ettik ama ‘kontrollü normalleşme dönemi’ dedik. Bizim bu dönem içerisinde maalesef tedbirlere uymaktan imtina ettiğimizi, yeterli hassasiyeti göstermediğimizi bir kez daha gördük. Yeni kısıtlamalar getirmek çok kolay. Kısıtlamaları getirirsiniz, vaka sayılarını düşürürsünüz ama daha sonra bu kısıtlamaları kaldırdığınızda aynı şekilde eğer muafiyetleri iyi kullanmayıp da rehavete kapılırsak ve tedbirlerden uzaklaşırsak yine vakaların yükseleceğini söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde fedakarlık olmasaydı kırmızının da kırmızısı olurduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kamuoyunda valimizden başka bu sorunu, sorun edinen yokmuş gibi bir algı oluşuyor. Bu hepimizin sorunudur. Valimize yardımcı olmak yakışır, yanında olmak yakışır. Birlikte ona katkı sağlayıp bu feryadını duymamız yakışır. Ben kendisine teşekkür ederim. Bu şehirde bu fedakarlık olmasa, kırmızının kırmızısı olurduk. Bu anlayış içerisinde bizim çok daha çaba göstermemiz lazım. Her şeyden önce kalabalıkları oluşturmamız, oluşmuş kalabalıklarda da mümkünse yer almamayı sağlamalıyız. Belirli yaş grubundaki büyüklerimizin sanki mesaiye gidiyor gibi sabahın köründe pik saat dediğimiz 7 ile 10 arasında toplu ulaşımı kullanmamalarını istirham ediyoruz. İlla dışarı çıkacaklarda 10’dan sonra dışarı çıksınlar. Büyüklerimizin ulaşım ücretlerini belediyemizin karşılıyor. Böyle de bir avantaj olduğundan dolayı oradan iniyor, oraya biniyor. İşinin veya sıkıntısının olduğunda istifade etmeli ama ‘hela bir gidip dolaşayım. Canım sıkıldı’ mantığı içerisinde meşgul ederse, herhalde vebal altında kalır gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.
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