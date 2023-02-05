Kayseri’de okullara ’kar’ tatili

Kayseri Valiliği, yarın şehirde beklenen kar yağışından dolayı okullara bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava durumu verilerine göre ilimiz genelinde bu gün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber, Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."