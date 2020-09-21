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Kayseri’de minikler yüz yüze eğitime maskeleri ile geldi

BU GÜN BAŞLAYAN YÜZ YÜZE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE, EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAYATINA BU GÜN ÇALAN İLK DERS ZİLİ İLE BAŞLADI.

Genel 21.09.2020, 09:39
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Kayseri’de minikler yüz yüze eğitime maskeleri ile geldi

Bu gün başlayan yüz yüze eğitim çerçevesinde, eğitim ve öğretim hayatına bu gün çalan ilk ders zili ile başladı.

Sabahın erken saatlerinde aileler, uyum eğitimi için öğrencilerle birlikte okul önüne geldi. Korona virüs önlemi nedeniyle veliler okul bahçelerine alınmazken, öğrenciler bahçe girişinde öğretmenler tarafından karşılandı.

Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyede alındığı Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

Kayseri’de 365 ilk okul, 57 bağımsız anaokulu, 334 bünyesinde anaokulu bulunduran ilk okul, ortaokul ve lisedeki ana okullarında eğitim ve öğretim başladı.

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