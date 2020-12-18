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Kayseri’de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri’de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Genel 18.12.2020, 18:44
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Kayseri’de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Kayserili vatandaşlar alışveriş yaptı. Market, manav, balıkçı, restoran gibi yerlerden ihtiyaçlarını alan vatandaşlar kısıtlamaya saatler kala yoğunluk oluşturdu. Ayrıca şehrin ana caddelerinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama bu akşam 21:00’de başlayacak ve Pazartesi 05:00’e kadar devam edecek.
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