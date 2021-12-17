Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu
Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Genel 17.12.2021, 22:22 17.12.2021, 22:33
Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kayseri’de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralar da ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinin akşam ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.