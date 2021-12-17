Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri’de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralar da ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinin akşam ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.