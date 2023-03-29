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Kayseri’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bin 148 ağır hasarlı yapı var
KAYSERİ'DE KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN ARDINDAN BAŞLATILAN HASAT TESPİT ÇALIŞMALARINDA 15 BİN 151 YAPI KONTROL EDİLDİ. BU YAPILARDAN BİN 148'İNİN AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.
Genel 29.03.2023, 15:54
Kayseri’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasat tespit çalışmalarında 15 bin 151 yapı kontrol edildi. Bu yapılardan bin 148’inin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Kayseri’yi de etkiledi. Depremlerin ardından Kayseri Valiliği’ne 15 bin 151 başvuru yapılırken, yapılar incelendi. Yapılan incelemede 9 bin 557 yapının hasarsız, 4 bin 397 yapının az hasarlı, 49 yapının orta hasarlı ve bin 148 yapının ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca bin 52 okul da denetlenirken, bu okullardan 4’ünün orta, 17’sinin ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.