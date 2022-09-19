Kayseri’de gazilere ‘havalı jest’

Kayseri’deki sivil paraşütçüler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 gaziye yamaç paraşütü yaptırdı.

Kayseri’de uçuş yapan sivil paraşüt pilotları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve beraberindeki 14 gaziye 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla uçuş yaptırarak Kayseri semalarını gezdirdi. Paraşüt sayesinde Kayseri’de hiç görmedikleri yerleri gördüklerini söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Bizim günler öncesinden yamaç paraşütü yapma düşüncemiz vardı. Sayın valimiz buna öncülük yaptı. 19 Eylül Gaziler Günü’nde de değerli paraşütçü arkadaşlarımızla görüşerek ve burada bu işi yapan gazi arkadaşımız bize vesile oldu. Burada 15’e yakın gazi arkadaşımızla birlikte Ali Dağı’ndan atlayış yaptık. Kayseri’de hiç görmediğimiz yerleri yamaç paraşütü ile gördük. Bu anlamlı günde, 19 Eylül Gaziler Günü’nde vatanı için, milleti için, devleti için uzuvlarını kaybeden gazilerimize, bu onurlu ve gururlu günümüzde böyle bir etkinlikte bizleri bir araya getirmesinden dolayı da yamaç paraşütü yapan kardeşlerimize teşekkür ederim” dedi.

Gazi Abdullah Karakoyunlu da sürekli yapmak istedikleri bir şeyi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Çok heyecanlıydı. Sürekli görüyoruz burada yamaç paraşütü yapıyorlar insanlar ama cesaret edemiyorduk. Kayseri paraşütçüleri de bizleri cesaretlendirdi. Bu günün anlam ve önemine bizi gururlandırdılar. Bize böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ederim. Sürekli isteyip de yapamadığımız bir şeyi gerçekleştirdik bugün burada” ifadelerini kullandı.

Paraşüt pilotu Uğur Özer, “Günümüz malum Gaziler Günü ve başkanımız Ali Bey sağ olsunlar bizleri aradılar, ’Gaziler Günü’nde biz de uçmak istiyoruz’ dediler. Biz de Kayseri’deki paraşütçü gençlerle organize olduk. Sağ olsunlar hepsi seferber oldular. El birliği ile yaptık bu işi. Toplam 15 kişi uçacak bugün burada. Onların bize yaptıklarının üzerine bizim yaptığımız sadece devede kulak kalır diyorum. İnşallah onları mutlu edebilmişizdir. Yüzlerinde bir gülümseme görmek tabii ki bize onur veriyor” dedi.

Etkinlik, gazilerin Türk bayrağı açması ve fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.