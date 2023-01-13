Kayseri’de eş zamanlı "balık" denetimi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan soğuk hava depolarına, toptan ve perakende satış yerlerine eş zamanlı şafak denetimi gerçekleştirildi.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yaşa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması için Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde de soğuk hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerine eş zamanlı olarak denetim yapan ekipler, piyasaya sürülecek ve sürülen balıklar üzerinde kontrol yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’in de katıldığı denetimlerde, balıkların boyları ölçüldü.

Denetimlerin süreceği belirtildi.