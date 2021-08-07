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Kayseri’de dolu yağışı etkili oldu

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri’de aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.

Genel 07.08.2021, 12:12
Kayseri’de dolu yağışı etkili oldu

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri’de aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, daha sonra yerini doluya bıraktı. Şehir merkezindeki dolu yağışına sürücüler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yer yer cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, daha sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde kentte aralıklarla yağışların görüleceği öğrenildi.
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