Kayseri’de çocuk parkları bir ay süreyle kapatıldı
KAYSERİ'NİN KOCASİNAN VE MELİKGAZİ İL HIFZISIHHA KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLA CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLÇEDE BULUNAN PİKNİK ALANLARI İLE OTO PAZARI 15 GÜN, SİTE İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOCUK OYUN ALANLARI DA OLMAK ÜZERE TÜM OYUN ALANLARI BİR AY SÜREYLE KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yüksek artışın yüzde 39,7 ile Kayseri’de açıklaması sonrasında il merkezindeki çocuk parkları bir ay süreyle kullanıma kapatıldı.
Kayseri’nin Kocasinan ve Melikgazi İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ilçede bulunan piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, site içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da olmak üzere tüm oyun alanları bir ay süreyle kapatılmasına karar verildi.
Verilen karar sonrasında Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki çocuk parklarındaki salıncaklar sökülerek, kaydırakların girişleri kapatıldı ve üzerine, "Covid-19 nedeniyle tüm oyun alanları kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "En büyük taşıyıcısı çocukların olduğunu bilim adamları açıklamıştı. Çocuk oyun parklarındaki oyun aletlerinin korona dönemi bitene kadar parkların kapatılmasını istemiştik. Bizim bu çağrımıza yetkililer kulak verdiler. Oyun grup aletleri bir ay müddetle kapatıldı. İnşallah bu süreç lehimize sonuçlanır ve çocuklarımız tekrar oyun aletlerine kavuşurlar.
Kayseri korona virüs artışında 5 ilden birisi. Dün itibariyle pandemi süreci başladı başlayalı 448 ev karantinaya alındı. 7 vatandaşımız vefat etti, 16 vatandaşımız da yoğun bakımda tedavi görüyor" diye konuştu.
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