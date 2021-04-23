Kayseri’de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Kayseri protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda cadde cadde gezerek evlerinden çıkamayan çocukların bayramı sevincine ortak oldu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kent merkezindeki caddeleri gezerek çocukların bayramını kutladı. Spor AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, bando takımı ve dans ekibi de gösterileri ile çocukların yanında oldu. Balkonlarından ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak etkinliğe katılan çocuklar, bayramlarını coşkuyla kutladı.

Vali Şehmus Günaydın yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi pandemi sürecini yaşıyoruz. Ancak pandemi süreci bizim bayram sevincimize engel olmadı. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın coşkusunu hep birlikte gördük, yaşadık. Kayserili hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu bayramın coşku içerisinde kutlanması için ilçe belediyelerimizle, kamu kurumlarımızla birlikte bütün tedbirleri aldık. Belirli sınırlar içerisinde bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Geçen sene de pandemiden dolayı arzu ettiğimiz şekilde kutlayamamıştık. Bu sene de o noktadayız ama inanıyorum ki pandemi süreci bitecek ve normalleşeceğiz. Bu bizim elimizde. İnşallah normal zamanlardaki gibi bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.