Kayseri’de artçılar devam ediyor

Kayseri’de 3.1 ve 2.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.4 ve 4.0 depremlerin ardından artçılar devam ediyor. AFAD’dan alınan bilgiye göre sabah saatlerinde merkez üssü Sarız ilçesi olan 3.1 ve İncesu ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.