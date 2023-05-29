Kayseri’de 8 bin 96 kişi evde bakım ücretinden faydalanıyor

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle 8 bin 96 kişinin evde bakım hizmetinden yararlandığını söyleyerek, “Vatandaşlarımıza 2023’ün ilk 5 ayında 138 milyon 242 bin 493 TL evde bakım ücreti ödedik” dedi.

Günlük hayatını sürdürmede bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin kişisel bakım ve psiko-sosyal desteğe olan ihtiyaçlarının tamamına bakım hizmeti olarak adlandırdıklarını dile getiren Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, önceliklerinin engelli bireylerin ilgi gördüğü aile sıcaklığı ortamında bakımlarının sağlanması olduğunu ifade etti.

Evde bakım hizmeti imkanı olmadığı zaman 2. yol olarak kurumsal bakım hizmetini devreye soktuklarını ve bunun için bakan kişiye bakım ücreti ödediklerini aktaran Cüneyd Özdemir, “Evde bakım hizmetinin bazı kriterleri var. Bunlardan öncelikle birincisi; tam teşekküllü bir hastaneden tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. İkinci olarak asgari ücretin 3’te 2’sini hane halkının geçmesi gerekiyor ki bu 2023 yılının birinci çeyreği için 5 bin 670 TL’ye tekamül ediyor. Üçüncü olarak hanede yaşayan engelli bireyimizi meslek elemanlarımız ziyaret ediyorlar ve komisyonca engelli bireyin kişisel bakımının ve psiko-sosyal desteğe olan ihtiyacının bir aile bireyi tarafından desteklenerek yapılmasını komisyon raporu marifetiyle belgeledikten sonra evde bakım ücreti hizmetimiz başlamış oluyor” şeklinde konuştu.

Kayseri’de 2023 yılı Mayıs ay itibariyle 8 bin 96 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını söyleyen Özdemir, “Evde bakım ücretimiz, memur maaşı kat sayısına endekslidir. Dolayısı ile her memur maaşı artışı gerçekleştiğinde kat sayıya bağlı olarak da evde bakım ücretimizde artmaktadır. 2023 yılının birinci çeyreğinde 4 bin 330 TL’yi biz evde bakım ücreti olarak ailelerimize veriyoruz. Kayseri’de 2023 yılı mayıs ayı itibariyle 8 bin 96 vatandaşımız evde bakım ücretinden faydalanmaktadır. Vatandaşlarımız, evde bakım ücretinden faydalanmak için Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler. Bunun dışında merkezde 3, Develi’de 1 tane olmak üzere Sosyal Hizmet Merkezi’miz mevcut. Bu noktalara başvuru yapılabilir. İnşallah yakın zamanda Pınarbaşı’nda da açmayı planladığımız ve alt yapısını hazırladığımız Sosyal Hizmet Merkezi’mizi açtıktan sonra orada da vatandaşlarımıza bu ve diğer hizmet alanlarımız ile ilgili kolaylık sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Evde bakım hizmetinin başladığı 2008 yılından itibaren Kayseri’de toplamda 1 milyar 352 milyon 77 bin 124 TL ücret ödendiğini ifade eden Özdemir, “Evde bakım ücretinin kesilmesinde en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi, sağlık kurulu raporunun tam bağımlı olan kısmının kısmi bağımlıya ya da bağımsıza dönmesi durumu. Bizim kriterlerimizin en başında sağlık kurulu raporu gelmektedir. Yani tam bağımlı olmadığı takdirde biz bu ücreti bağlayamıyoruz. Dolayısıyla bu şart ortadan kalktığı andan itibaren otomatikman ücret desteği kesilmiş oluyor. Hizmetin başladığı yıldan bugüne kadar Kayseri’de toplamda 1 milyar 352 milyon 77 bin 124 TL ücret ödedik. 2023 yılında ise ilk 5 ay için 138 milyon 242 bin 493 TL evde bakım ücreti vatandaşlarımıza ödedik. Güzel bir hizmet. Engelli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmaya yönelik bir hizmet. Diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın her daim bütün hizmet alanlarına yönelik yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.