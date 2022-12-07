Kayseri’de 5 bin 512 evcil hayvana çip takıldı

Evde yaşayan kediler, köpekler ve gelincikler için hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık’ta sona eriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yaptığı açıklamada evlerinde kedi, köpek ve gelincik besleyenlere uyarılarda bulundu. Kayseri’de şuana kadar 2 bin 815 kedi, 2 bin 696 köpek ve 1 gelincik olmak üzere toplamda 5 bin 512 ev hayvanına çip takıldığını dile getiren Şahin, “2021’in aralık ayı itibariyle il müdürlüğümüz kampüs alanı içerisinde kedi köpek çipleme merkezi oluşturduk. 1 Ocak 2022’den itibaren bugüne kadar da bu yerimizde kedi, köpek ve gelinciklerde dahil olmak üzere çiplemeyi yapmaktayız. Buradan hayvan dostlarımıza bir kez daha seslenmek istiyoruz. 31 Aralık 2022 son tarihtir. Bu tarihe kadar kedi, köpek ve evlerinde beslemiş oldukları gelincikleri kayıt altına almayıp çiplerini taktırmazlarsa bundan sonra yapılacak olan iş ve işlemlerde cezaya katlanmak durumunda kalacaklar. O yüzden yılın son ayı içerisinde gereken tüm hazırlıklarını yapıp, gelip merkezimizde de kedi, köpek ve gelinciklerini çipletmeleri gerekmektedir. Özellikle PETVET sistemi içerisinde ev hayvanı kayıt sistemi oluşturuldu. Bu sistem içerisinde de hayvanın adı, türü, ırkı, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı ve hangi ilde olduğuna kadar tüm bilgiler yer alıyor. Aslında tam anlamıyla kedi, köpek ve gelinciklerimizin kimlik belgesini oluşturmuş oluyoruz. Acil bir durum söz konusu olduğunda da ulaşabilecek kişi telefonu ve ismi de bu belge üzerinde bulunuyor. Bu arada da aşı bilgilerinde değişiklik olduğunda da yine aynı pasaport üzerinde gereken değişiklikler yapılıyor. Böylece kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan operasyonlarda dahil olmak üzere tamamı kayıt altına alınmış oluyor. Bu çerçevede ilimizde bugüne kadar 2 bin 815 kedi, 2 bin 696 köpek ve 1 gelincik olmak üzere 5 bin 512 ev hayvanına çip takılıp kayıt altına alındı” ifadelerini kullandı.

Şahin, “1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 6 aylık yaşa kadar olan kedi ve köpek yavrularına da herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak ama 6 aydan daha büyük olanlara yasal yaptırım uygulanacaktır. Bu anlamda da yılın son günlerinde özellikle kedi ve köpek dostlarımızın bu merkezimize gelerek hayvanlarını kayıt altına almalarını bir kez daha belirtmiş oluyorum. Umarım kalan bu kısa zaman içerisinde Kayseri’de evlerimizde beslediğimiz dostlarımızı getirip kayıt altına alırız” diye konuştu.