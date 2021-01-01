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Kayseri yeni yıla sessiz girdi
Kayseri, 2021 yılına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz girdi.
Genel 01.01.2021, 01:34
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Kayseri, 2021 yılına sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz girdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de saat 21.00’de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, kentin işlek caddelerinde de sessizlik hakim oldu. Saat 00.00’ı gösterdiğinde ise kent meydanındaki sessizlik İHA dronu tarafından havadan görüntülendi.
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