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Kayseri Valisi Günaydın’dan ’korona virüs’ açıklaması:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.

Genel 27.02.2021, 15:12
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Kayseri Valisi Günaydın’dan ’korona virüs’ açıklaması:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyleyerek, "Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan denetimlere katıldı. Burada araçlarındaki vatandaşlar ile sohbet eden Vali Günaydın, muafiyet belgelerini kontrol etti. Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, bazı vatandaşların gerçeğe aykırı belge düzenlediğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kayseri’de vaka artışında yüzde 30 oranında bir artış olduğunu dile getiren Günaydın, "Hepinizin bildiği gibi kısıtlamalardan muaf olan kesimleri biz açıklıyoruz. Bunun yanında gerçeğe aykırı belgeler düzenleyenler olabiliyor. Bu konuda kısıtlamalarımıza uyan vatandaşlarımızın evde kaldıkları gibi muaf olmadığı halde bir gerekçe ile dışarı çıkmamaları için bu denetimleri sıklaştırıyoruz. Bu denetimler hepimizin sağlığı içindir, sağlığımızı korumak içindir. Eğer biz bu konuda zafiyet gösterirsek, bu konuda rehavete düşersek vaka sayılarının artışını durduramayız. Maalesef ilimizde bir hafta önceye göre vakalarda yüzde 30 seviyesinde bir artış oldu. Vakaların bu noktaya gelmesi tabi ki arzu etmediğimiz bir durum. Öyle zannediyorum ki Kayseri’de yaşayan hiçbir hemşerimiz vaka sayısının artışından memnuniyet duymaz. Tabi ki bu vaka sayılarının önüne geçmekte hepimizin çalışması ile gayret göstermesi ile fedakarlık göstermesi ile olacak. Evde kısıtlamalara uyarak bize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer muafiyetimiz yoksa onlar gibi evimizde kalalım ve dışarı çıkmayalım. Bizler dışarı çıktığımız müddetçe, hareketliliği artırdığımız müddetçe virüsünde dolaşma hızını artırıyoruz. Virüsün dolaşım hızını düşürmeden bizim vaka sayılarını aşağı çekmemiz mümkün değil. Sağlık çalışanlarımız çalışıyor. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, belediyelerimiz ve basın mensuplarımız yani herkes çalışıyor. Hepimizin amacı ilimizin vaka sayısının artışını olan il konumuna düşürmemek. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Kamu görevlilerimiz ve ya işi gereği kısıtlamadan muaf olan serbest meslek sahiplerimiz ve vatandaşlarımız bu muafiyeti sadece işleri gereği kullanabilecekler. Yoksa ben muafiyet belgesine sahibim, ben kamu görevlisiyim hadi çocuklarımı alayım, pikniğe gideyim, dışarı çıkayım, eş dost akraba ziyareti yapayım, Erciyes’e çıkayım bu durumlar olmaz. Bizim kayak merkezimiz çalışıyor. Kayak merkezinden kimin faydalanacağı da belirlenmiş. Bunun dışında elindeki muafiyet belgesini kullanarak yukarı çıkmak çok doğru değil. Oradaki kalabalığı artırmak hem yukarıya çıkanların hem de dönüşte evlerindeki insanlarında sağlığını riske atıyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bizler kuralları belirlemişiz. Kurallara uyduğumuz müddetçe de vaka sayılarımız artmaz. Bizler hep beraber çok güzel mücadeleler verdik. Özellikle, ’gerekmedikçe evden çıkma Kayserim’ diye de 15 gün hep beraber önemli bir eşiği geçtik. Şimdi elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmekle karşı karşıyayız. Bu kazanımları elde etmek kolay olmadı. Şimdi bu kazanımları kaybedersek, o zaman yapmış olduğumuz o çalışmaların, o fedakarlıkların hiçbir anlamı kalmamış olacak. Bizler tekrar bunu başardık, tekrar başaracağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Kurallara uyacağız. Kayseri gibi bir yerde eğer 200 bine yakın muafiyet belgesi varsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün itibari ile çalışmalara başladık. Bize herhangi bir muafiyet tanınmamışsa bunu zorlamanın bir anlamı yok. Bunu değişik yollar ile elde etmenin bir anlamı yok. Biraz daha sabırlı olacağız. Aşılama çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hastanelerde sağlık çalışanlarımızın yükü ağırlaşmadan bu tedbirleri almak zorundayız. Biz yaşadık. Yakınımız, kardeşimiz, çocuğumuz hastalığa yakalandı. Komşumuz hastalığa yakalandı. Bu süreci yoğun bir şekilde yaşamama adına şimdiden ele almamız gereken konular olduğunu çok iyi biliyoruz. Hep beraber gayret göstereceğiz. Çok kısa sürede de vaka sayısının önüne geçmiş olacağız. Bunu da hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu.
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