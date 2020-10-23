Kayseri saldırısı şehidi Ahmet Taş’ın babası Osman Taş: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"
KAYSERİ'DE 4 YIL ÖNCE HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLAN PİYADE ONBAŞI AHMET TAŞ'IN KIRŞEHİR'DEKİ AİLESİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YAKALANMA HABERİ SONRASI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ.
Kayseri’de 4 yıl önce hain saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş’ın Kırşehir’deki ailesi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma haberi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Acılı baba Osman Taş, "Geçtiğimiz yıl ve bugün yakalanan teröristler için İçişleri Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza, MİT Müsteşarlığına teşekkür ediyorum. Bu hainlerin peşini bırakmadıkları için" dedi.
Taş, teröristlerin yakalanması sonrası yüreklerine su serpildiğini ise şöyle anlattı:
"Bizlerin yüreklerine su serpildi. Bizleri teröristlerin yakalanması mutlu etti. Bizlerin acısı hafifledi. Allah diğer şehitlerimizin ve evladımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz."
Hain Kayseri saldırısı sonrası teröristlerin yakalanması haberleri sonrası aileyi ziyaret eden Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "4 yıl önce Kayseri’de haince planlanan saldırı sonrası 15 şehidimiz olmuştu. Şehitlerden 3’ü Çiçekdağı İlçesinden rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Hain planı yapan terörist yakalandı. İçimiz soğudu yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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