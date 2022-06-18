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Kayseri protokolü ’Gesi Bağları’nı söyledi

Kayseri Valiliği ve KUMSmall AVM iş birliğinde düzenlenen ’Eğlenceli Bir Anlatımla Hayatımız İletişim’ konulu söyleşiye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi.

Genel 18.06.2022, 14:42
Kayseri protokolü ’Gesi Bağları’nı söyledi

Kayseri Valiliği ve KUMSmall AVM iş birliğinde düzenlenen ’Eğlenceli Bir Anlatımla Hayatımız İletişim’ konulu söyleşiye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi.

Ünlü radyocular Hopdedik Ayhan, Umut Öztürk ile haber spikerleri Merve Özkan ve Mehmet Aydın’ın katılımı ile düzenlenen söyleşiye katılan protokol üyeleri, konuşmacıların ricasını kırmayarak türkü seslendirdi. Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç mikrofonu alarak Kayseri’nin yöresel türküsü olan ‘Gesi Bağları’nı seslendirdi.

Başkan Büyükkılıç’tan İHA’ya övgü

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, türküyü söylemeye başlamadan önce İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) objektifine bakarak, “Kayda girdi yalnız, İhlas Haber Ajansı burada. Dünyaya yayılacak bu görüntü” diyerek İHA’dan övgüyle bahsetti.

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