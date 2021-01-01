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Kayseri merkezdeki camilerde sakinlik yaşandı
Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezindeki camilerde sakinlik yaşandı.
Genel 01.01.2021, 15:30
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Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezindeki camilerde sakinlik yaşandı.Kayseri’de dün akşam saat 21:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentte sessizlik hakim. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kent merkezinde bulunan camilerde Cuma namazında yoğunluk yaşanırken, kısıtlamayla beraber vatandaşlar evlerinin yakınlarındaki camilere gidince sakinlik oluştu. Tarihi Hunat Camii’nde de yaşanan sakinlik, havadan görüntülendi. Namazın bitmesiyle beraber vatandaşlarda tekrardan evlerine döndü.
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