Kayseri İtfaiyesi sel bölgesine gidiyor

Kayseri’den 2 itfaiye aracı ve 8 personel, Antalya’da meydana gelen sel ve su baskınlarındaki çalışmalara destek için bölgeye sevk edildi.

Antalya’nın Kumluca ve Serik bölgelerinde dün akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur iki ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler adeta göle dönerken, park halindeki otomobiller sel sularına kapılarak sürüklendi, birçok ev de su altında kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Antalya’da meydana gelen sel sonrası çalışmalara destek vermek için 2 araç ve 8 personeli bölgeye sevk etti.