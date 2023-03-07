banner611

banner610

Son Dakika

Kayseri 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.

Genel 07.03.2023, 15:07 07.03.2023, 15:53
Kayseri 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa döktü.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.

Yorumlar (0)
banner612