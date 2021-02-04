Kaymakamlardan tarihi buluşma

Ordu’nun Ünye ilçesinde turizme kazandırılmak açısından çalışmalarına hız kazandırılan tarihi Ünye Kalesi’ni Ordu’nun üç ilçe kaymakamı ziyaret etti.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ile Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ve Arkeolog Ali Rıza Nal da ziyarete eşlik ederek incelemelerde bulunurken, ilçe kaymakamları ise yaklaşık 250 metrelik büyük dehlize raylı sistemle iniş yaptı.

Kaleyi ilçe kaymakamlarına gezdirerek Ünye’de tarihe tanıklık edileceğini ifade eden Ümit Hüseyin Güney, "Tarihi uzun yıllara ve geçmişe dayanan şehirlerde eski kalelerimiz hep bulunuyor. Ünye de tarihi çok eskilere dayanan bir şehir olarak Ünye Kalesi’ni görüyoruz. Bu kale 6. Mitrados döneminden başlayarak Perslerden, Pontuslardan, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Osmanlı döneminden kullanılarak bu günümüze kadar geldi. Yani her döneme ait yaşayan bir kale. Kalemizde diğer kalelerle benzer yapılar olsa da en özgün kılan yapılardan bir tanesi içinde bulunulan dehliz ve su kuyusudur. Yaklaşık 250 metrelik bir dehlizimiz var. Bu dehliz muhtemelen kalenin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış ama zamanla kullanılmayarak belirli bir kısmı moloz ve toprakla dolmuş. Bu dolu olan dehlizlerle ilgili de zaman içerisinde çok farklı şehir efsaneleri oluşmuş. Tabii, hem tarihin aydınlatılması hem kalenin turizme daha etkin olarak kazandırılması amacıyla Valiliğimizce, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve Ünye Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burada zor koşullar altında bir kazı yapıldı. 250 metrelik dehlizin yaklaşık 160 metrelik kısmı açık 60 metrelik kısmının boşaltılması gerekiyordu. Uzun yıllardır ilçede vatandaşlarımızın talebi bu yöndeydi. İlgili müteahhit firmamız Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, yetkililerin gerekli kurulun nezaretinde güzel bir kazı faaliyeti gerçekleştirildi. 60 metrelik kısım açıldı. Bizde bu açılmış şekli ile dehlizin sonuna kadar gittik ve aşağıda su amacıyla kuyu yapıldığını gördük. Belli ki bu kuyu su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. 45 derecelik bir açı ile iniliyor. 250 metrede muhteşem bir parkur. Son derece heyecan verici. Ünye’mizin turizm potansiyeli son derece zengin ama bu zenginlikleri daha da zenginleştirmek daha da çeşitlendirmek amacıyla burada yapılacak bir aydınlatma, hologram teknolojisi ile yapılacak tanıtımlar ile insanların güvenli bir şekilde aşağıya inip çıkabilecekleri bir sistemle buranın kültür turizmi anlamında ciddi bir potansiyel barındırdığını ve cazibe merkezi olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"Kaymakamlar tarihe şahitlik etti"

Kaymakam Güney’e eşlik eden İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ise, "Ünye Kalesi turizme kazandırılmalı. Buraya macera tutkunları da gelebilir. Bayağı derin ve çok güzel. İlgilenen ve uğraşanların eline sağlık herkes bekleriz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Turizme kazandırıldığında daha faydalı olur” diye konuştular.