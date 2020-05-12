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Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

CİDE KAYMAKAMI ALİ AÇIKGÖZ, İLÇEDEKİ KADINLARIN CİDE HALK EĞİTİM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ÜRETTİĞİ MASKELERİ ZİYARET ETTİĞİ KÖYLERDE DAĞITIYOR.

Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

CİDE KAYMAKAMI ALİ AÇIKGÖZ, İLÇEDEKİ KADINLARIN CİDE HALK EĞİTİM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ÜRETTİĞİ MASKELERİ ZİYARET ETTİĞİ KÖYLERDE DAĞITIYOR.

12 Mayıs 2020 Salı 15:24
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Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçedeki kadınların Halk Eğitim Merkezinde gönüllü ürettiği maskeleri, makam aracıyla ziyaret ettiği köylerde dağıtıyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kadınların Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllü ürettiği maskeler ile dezenfektanlar, 27 köyde dağıtıldı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz öncülüğünde 21 Mart’ta, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor. Üretimi tamamlanan maskeler, Cide Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından makam aracıyla ziyaret ettiği köylerde dağıtılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 75 köye bulunan Cide’nin 27 köyüne maske ve dezenfektan ürünlerinin dağıtımı yapıldı.

Maske üretimin sürdüğünü belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, Cide Halk Eğitim Merkezinde son 15 günde 20 binden fazla maske ürettiklerini kaydetti. Maskeleri, hazırlanan beşli hijyenik paketlerde dağıttıklarını ifade eden Açıkgöz, “Ürettiğimiz ilk maskeleri esnafımıza ve pazar yerlerinde vatandaşlarımıza dağıttık. Ardından yaşına bakmaksızın köyde yaşayan tüm vatandaşlarımıza maske dağıtmak için bir planlama yaptık. Bu plan kapsamında 27 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına maske ve dezenfektanlarını ulaştırdık. Üretilen maskelerimizin malzeme maliyetinin tamamı bir hayırseverimiz tarafından karşılanıyor. Dağıtılan dezenfektanları da yine bir iş adamımız vasıtasıyla temin ettik. İnşallah 16 mahallemiz ve 75 köyümüzde yaşayan 24 bin vatandaşımızın tamamına maske ulaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği bu süreçte vatandaşımız asla maske sıkıntısı çekmeyecek. Biz tüm planlamamızı buna göre yaptık” diye konuştu.

Maske ve dezenfektan ürünlerinin Cide’nin 16 mahalle ve 75 köyünün tamamına dağıtılacağını söyleyen Kaymakam Açıkgöz, “Korona virüs ile mücadele süreci sona erene kadar vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak adına Cide Kaymakamlığı olarak Halk Eğitim Merkezimizde üretime devam edeceğiz. Bu kapsamda bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca maske üretiminde gönüllü olarak görev alan ve tüm güçleriyle üretim için çalışan gönüllü kadınlarımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Cide Kaymakamlığı tarafından şu ana kadar ilçede Şenköy, Çamdibi, Hamitli, Karakadı, Gökçeler, Çukurçal, Olucak, Okçular, Yenice, Kapısuyu, Hacıahmet, Emirler, Himmetbeşe, Nanepınarı, Döngelce, Kezağzı, Ovacık, Akça, Kethüda, Ortaca, Menük, Öveçler, Derebucağı, Kuşçu, Düzköy, Musa ve Çayüstü köylerine maske ve dezenfektanları ulaştırıldı.

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