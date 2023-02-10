Kaymakam Çolak’ın akrabaları depremde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak memleketi Hatay’a görevli olarak giderken, Malatya’da görevli ağabeyi ile Hatay’daki ailesinin evlerinin depremde yıkıldığı ve Bayat ilçesine geldikleri öğrenildi. Çolak’ın bazı akrabalarının da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Aslen Hataylı olan Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, meydana gelen depremin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesine görevlendirildi. Çolak’ın Malatya’da hakim olarak görev yapan ağabeyi ile Hatay’da yaşayan anne ve babasının ise depremde evleri yıkıldığı için Bayat ilçene geldiği öğrenildi. Kaymakam Çolak’ın bazı akrabalarının da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.